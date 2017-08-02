Sport.es: Примера пытается заблокировать переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ»

Руководство Ла Лиги во главе с Хавьером Тебасом препятствуют трансферу бразильца во Францию. Тебас запросил у «ПСЖ» документы, которые подтвердят, что клуб не нарушит правила финансового фэйр-плей в случае выплаты 222 млн евро.

Президент испанской Лиги считает, что ради трансфера Неймара парижане хотят завысить стоимость коммерческого использования образа клуба, сообщает Sport.es.

Ранее Тебас заявил о готовности обратиться в суд с иском на «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что Неймар станет игроком «ПСЖ» 2 или 3 августа, но все еще думает.

Чтобы заполучить бразильца, парижане прибегнут к одному из вариантов: заплатят отступные в 222 млн евро, заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы он выкупил свой контракт, а клуб избежал проблем с фэйр-плей.

Агент футболиста подтвердил вылет в Париж, а сам игрок нервничает, дерется с партнерами и почти дерется с фанатами «Барсы».

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