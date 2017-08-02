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Sport.es: форвард «Барселоны» Неймар чуть не подрался с фанатом у ночного клуба

Sport.es: Неймар чуть не подрался с фанатом у ночного клуба
Eurosport

11 мин. назад

Похоже, у бразильца нет пути назад.

Инцидент произошел возле одного из ночных клубов Барселоны, когда уже стало известно о вероятном переходе форварда в «ПСЖ». Фанат наехал на Неймара, который ответил и, похоже, хотел подраться.

Футболист был в компании нескольких друзей, но драку предотвратили сотрудники безопасности парковки ночного клуба, сообщает Sport.es.

  • Ранее сообщалось, что уже 2 или 3 августа Неймар может стать игроком «ПСЖ», который выплатит отступные в 222 млн евро.
  • Агент футболиста подтвердил вылет в Париж.

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