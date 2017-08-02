Sport.es: форвард «Барселоны» Неймар чуть не подрался с фанатом у ночного клуба

Инцидент произошел возле одного из ночных клубов Барселоны, когда уже стало известно о вероятном переходе форварда в «ПСЖ». Фанат наехал на Неймара, который ответил и, похоже, хотел подраться.

Футболист был в компании нескольких друзей, но драку предотвратили сотрудники безопасности парковки ночного клуба, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что уже 2 или 3 августа Неймар может стать игроком «ПСЖ», который выплатит отступные в 222 млн евро.

Агент футболиста подтвердил вылет в Париж.

Лучший спортивный телеграм