SID
Sport.es: форвард «Барселоны» Неймар чуть не подрался с фанатом у ночного клуба
Похоже, у бразильца нет пути назад.
Инцидент произошел возле одного из ночных клубов Барселоны, когда уже стало известно о вероятном переходе форварда в «ПСЖ». Фанат наехал на Неймара, который ответил и, похоже, хотел подраться.
Футболист был в компании нескольких друзей, но драку предотвратили сотрудники безопасности парковки ночного клуба, сообщает Sport.es.
- Ранее сообщалось, что уже 2 или 3 августа Неймар может стать игроком «ПСЖ», который выплатит отступные в 222 млн евро.
- Агент футболиста подтвердил вылет в Париж.
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