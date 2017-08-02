Eurosport
«Барселона» разрешила Неймару не тренироваться, игрок сообщил партнерам о трансфере в «ПСЖ»
Форвард все ближе к переезду в столицу Франции.
Бразилец прибыл на тренировочную базу в компании двух друзей, но пробыл на ней не более часа.
Неймар отпросился с занятия, попрощался с партнерами по «Барсе» и сообщил им, что принял предложение «ПСЖ», пишет Sport.es со ссылкой на заявление каталонского клуба.
- Ранее сообщалось, что Неймар станет игроком «ПСЖ» 2 или 3 августа, но все еще думает.
- Чтобы заполучить бразильца, парижане прибегнут к одному из вариантов: заплатят отступные в 222 млн евро или заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы он выкупил свой контракт, а клуб избежал проблем с фэйр-плей.
- Агент футболиста подтвердил вылет в Париж, а сам игрок нервничает, дерется с партнерами и почти дерется с фанатами «Барсы».
- Переходу игрока активно мешает президент Примеры Хавьер Тебас, который заподозрил «ПСЖ» в нарушении правил фэйр-плей.
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