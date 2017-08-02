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«Барселона»: «Неймар изъявил желание покинуть клуб»
Бразилец определился.
«Барселона» объяснила причину отсутствия нападающего на тренировке.
«Перед утренней тренировкой Неймар изъявил желание покинуть клуб. В связи с этим ему дано разрешение пропустить занятие и решить вопрос касательно своего будущего», – сообщил официальный сайт каталонцев.
- Ранее сообщалось, что Неймар станет игроком «ПСЖ» 2 или 3 августа, но все еще думает.
- Чтобы заполучить бразильца, парижане прибегнут к одному из вариантов: заплатят отступные в 222 млн евро или заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы он выкупил свой контракт, а клуб избежал проблем с фэйр-плей.
- Агент футболиста подтвердил вылет в Париж, а сам игрок нервничает, дерется с партнерами и почти дерется с фанатами «Барсы».
- Переходу игрока активно мешает президент Примеры Хавьер Тебас, который заподозрил «ПСЖ» в нарушении правил фэйр-плей.
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