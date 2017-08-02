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Агент Неймара Вагнер Рибейро: «ПСЖ» заплатит отступные сегодня и представит его до конца недели»
Трансфер века близок к финалу.
Пока еще нападающий «Барселоны» станет игроком «ПСЖ» в ближайшие часы.
«ПСЖ» сегодня заплатит отступные за Неймара и представит его до конца недели», – сообщил агент бразильца Вагнер Рибейро.
Предполагается, что бразилец обойдется «ПСЖ» в 222 млн евро. В случае успешного трансфера Неймар станет самым дорогим спортсменом в истории.
- «Барселона» подтвердила, что Неймар намерен покинуть клуб.
- В 2013 году каталонцы заплатили за форварда «Сантосу» 88,2 млн евро.
- Переходу игрока активно мешает президент Примеры Хавьер Тебас, который заподозрил «ПСЖ» в нарушении правил фэйр-плей.
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