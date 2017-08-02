Eurosport
Форвард «Барселоны» Лионель Месси попрощался с Неймаром в инстаграме
Бразилец сваливает в «ПСЖ».
В среду днем Неймар прибыл на тренировку «Барселоны», чтобы попрощаться с одноклубниками. Позже бразилец пропустил занятие и уехал на переговоры с «ПСЖ».
«Было очень приятно разделить все эти годы с тобой, друг. Я желаю тебе удачи в новом этапе жизни», – написал Месси.
- Предполагается, что бразилец обойдется «ПСЖ» в 222 млн евро.
- В случае успешного трансфера Неймар станет самым дорогим спортсменом в истории.
- «Барселона» подтвердила, что Неймар намерен покинуть клуб.
- В 2013 году каталонцы заплатили за форварда «Сантосу» 88,2 млн евро.
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