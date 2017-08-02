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Форвард «Барселоны» Лионель Месси попрощался с Неймаром в инстаграме

Месси попрощался с Неймаром в инстаграме
Eurosport

1 час назад

Бразилец сваливает в «ПСЖ».

В среду днем Неймар прибыл на тренировку «Барселоны», чтобы попрощаться с одноклубниками. Позже бразилец пропустил занятие и уехал на переговоры с «ПСЖ».

«Было очень приятно разделить все эти годы с тобой, друг. Я желаю тебе удачи в новом этапе жизни», – написал Месси.

  • Предполагается, что бразилец обойдется «ПСЖ» в 222 млн евро.
  • В случае успешного трансфера Неймар станет самым дорогим спортсменом в истории.
  • «Барселона» подтвердила, что Неймар намерен покинуть клуб.
  • В 2013 году каталонцы заплатили за форварда «Сантосу» 88,2 млн евро.

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