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Гари Линекер: «Неймар, из «Барселоны» есть только один путь: вниз»
Советы мудрого дяди.
Легенда английского футбола Гари Линекер считает переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» ошибкой.
«Эх, Неймар. Из «Барселоны» есть только один путь: вниз», – написал Линекер в твиттере.
- Трансфер Неймара из «Барселоны» обойдется «ПСЖ» в 222 млн евро.
- Неймар выступал за каталонскую команду четыре сезона, провел 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 80 голевых передач.
- С «Барселоной» бразилец стал двукратным чемпионом Ла Лиги и победителем Лиги чемпионов-2014/15. Всего на его счету 8 титулов.
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