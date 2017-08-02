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Sky Sports: покупка Неймара обойдется «ПСЖ» в 500 млн евро с учетом зарплаты и бонусов

Sky Sports: покупка Неймара обойдется «ПСЖ» в 500 млн евро с учетом зарплаты и бонусов
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Бразилец будет получать 575 тысяч евро в неделю.

По информации Sky Sports News, Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ». 4 августа 25-летний нападающий прибудет в Париж и поставит подпись под соглашением, рассчитанным на пять сезонов.

В общей сложности сделка обойдется парижанам в 500 млн евро. В эту сумму войдут стоимость трансфера, зарплата футболиста и бонусы. Неймар будет получать 30 млн евро в год после уплаты налогов, или 575 тысяч евро в неделю.

  • 2 августа «Барселона» подтвердила желание Неймара уйти.
  • Бразилец провел 186 матчей в составе «сине-гранатовых» и забил 105 мячей.
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