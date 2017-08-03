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«Барселона» срочно заменила постеры на «Камп Ноу», убрав Неймара

«Барселона» срочно заменила постеры на «Камп Ноу», убрав Неймара
Eurosport

1 час назад

Как будто все так и было.

«Барселона» вывесила новый постер возле «Камп Ноу», на котором лидеры «сине-гранатовых» презентуют игровую форму на сезон-2017/18. Теперь перед прохожими позируют Жерар Пике, Луис Суарес, Лионель Месси, Андрес Иньеста и Серхио Бускетс.

Забавно наблюдать проходящего мимо мальчика в майке Неймара.

На предыдущих постерах изображение бразильского нападающего присутствовало.

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