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«Барселона» срочно заменила постеры на «Камп Ноу», убрав Неймара
Как будто все так и было.
«Барселона» вывесила новый постер возле «Камп Ноу», на котором лидеры «сине-гранатовых» презентуют игровую форму на сезон-2017/18. Теперь перед прохожими позируют Жерар Пике, Луис Суарес, Лионель Месси, Андрес Иньеста и Серхио Бускетс.
Забавно наблюдать проходящего мимо мальчика в майке Неймара.
На предыдущих постерах изображение бразильского нападающего присутствовало.
- 2 августа «Барселона» подтвердила желание 25-летнего бразильца сменить клуб.
- Неймар продолжит карьеру в «ПСЖ», где будет получать 30 млн евро в год после уплаты налогов.
- Ожидается, что контракт будет подписан 4 августа.
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