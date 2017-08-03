PA Sport
L'Equipe: форвард «Барселоны» Неймар прошел медобследование в «ПСЖ»
О переходе бразильца будет объявлено в ближайшие часы.
Медобследование Неймара проходило в Порту, в присутствии врача «ПСЖ» и спортивного координатора клуба – бразильского экс-футболиста Максвелла, сообщает L'Equipe.
- Чтобы заполучить бразильца, парижане прибегнут к одному из вариантов: заплатят отступные в 222 млн евро или заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы он выкупил контракт, а клуб избежал проблем с фэйр-плей.
- Переходу игрока активно мешает президент Примеры Хавьер Тебас, который заподозрил «ПСЖ» в нарушении правил фэйр-плей.
- Все-все трансферные новости.
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