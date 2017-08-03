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L'Equipe: форвард «Барселоны» Неймар прошел медобследование в «ПСЖ»

L'Equipe: Неймар прошел медобследование в «ПСЖ»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 минуту назад

О переходе бразильца будет объявлено в ближайшие часы.

Медобследование Неймара проходило в Порту, в присутствии врача «ПСЖ» и спортивного координатора клуба – бразильского экс-футболиста Максвелла, сообщает L'Equipe.

  • Чтобы заполучить бразильца, парижане прибегнут к одному из вариантов: заплатят отступные в 222 млн евро или заплатят Неймару 300 млн евро, чтобы он выкупил контракт, а клуб избежал проблем с фэйр-плей.
  • Переходу игрока активно мешает президент Примеры Хавьер Тебас, который заподозрил «ПСЖ» в нарушении правил фэйр-плей.
  • Все-все трансферные новости.

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