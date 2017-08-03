Жозе Моуринью: «220 миллионов за Неймара – недорого, но это скажется на трансферном рынке»

«Когда мы заплатили 105 миллионов евро за Погба, я сказал, что он обошелся нам недорого. Дорогие футболисты – это те, за которых платишь много, но они не достигают нужного уровня.

Не думаю, что 220 миллионов за Неймара – это дорого. Просто теперь будет больше игроков за 100 миллионов. В самом трансфере нет никакой проблемы, есть проблема в его последствиях», – цитирует Моуринью ESPN.

Как сообщает L'Equipe, форвард «Барселоны» 2 августа прошел медобследование в «ПСЖ».

Трансфер бразильца будет оформлен до конца недели.

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