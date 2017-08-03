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Marca: гости на свадьбе Лионеля Месси собрали по 36 евро с человека на благотворительность

Marca: гости на свадьбе Месси собрали по 36 евро с человека на благотворительность
Eurosport

1 час назад

260 обеспеченных людей собрали 9,5 тысяч евро.

Месси и Антонелла Рокуццо во время церемонии бракосочетания принимали пожертвования, которые пошли в фонд, помогающий нуждающимся детям.

Как утверждает Marca, 260 гостей церемонии, среди которых были звезды футбола, знаменитости и миллионеры, перевели на счет фонда только 9,5 тысяч евро (36 евро на человека).

  • Месси и Рокуццо сыграли свадьбу в Росарио.
  • Церемония прошла 30 июня.

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