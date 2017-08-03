Ла Лига не приняла у представителя Неймара деньги за выкуп контракта, но сделала это нелегитимно

Финансовой стороной сделки между «ПСЖ» и «Барселоной» занимается адвокат Хуан де Диос Креспо. Креспо отвечал за депонирование чека на 222 миллиона евро в штаб-квартиру Примеры.

Как сообщает Marca, Ла Лига не приняла чек 3 августа, но сделала это нелегитимно.

Лига не может блокировать трансфер Неймара, поэтому ФИФА должна дать бразильцу временное разрешение на переход до решения всех финансовых вопросов.

Бразильский футболист хочет получить разрешение на переход до выходных – 5 августа «ПСЖ» примет дома «Амьен» в первом туре чемпионата Франции-2017/18.

Как сообщает L'Equipe, форвард «Барселоны» 2 августа прошел медобследование в «ПСЖ».

Трансфер бразильца будет оформлен до конца недели.

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