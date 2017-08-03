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«Люблю тебя, младший бро». Луис Суарес попрощался с Неймаром вслед за Лионелем Месси
Бразилец оставил после себя хорошие воспоминания в «Барселоне».
Суарес опубликовал обращение к Неймару в инстаграме.
«Мой друг, желаю тебе всего наилучшего во всем, что с тобой происходит. Благодарю тебя за поддержку, за все, чему я научился от тебя и за уникальные моменты, которые мы пережили вместе.
Держись и всегда оставайся таким. Люблю тебя, младший бро», – написал Суарес.
- Ранее с Неймаром в инстаграме попрощался Лионель Месси.
- Как сообщает L'Equipe, форвард «Барселоны» 2 августа прошел медобследование в «ПСЖ».
- Трансфер бразильца будет оформлен до конца недели.
- Все-все трансферные новости.
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