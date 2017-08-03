«Люблю тебя, младший бро». Луис Суарес попрощался с Неймаром вслед за Лионелем Месси

Суарес опубликовал обращение к Неймару в инстаграме.

«Мой друг, желаю тебе всего наилучшего во всем, что с тобой происходит. Благодарю тебя за поддержку, за все, чему я научился от тебя и за уникальные моменты, которые мы пережили вместе.

Держись и всегда оставайся таким. Люблю тебя, младший бро», – написал Суарес.

Ранее с Неймаром в инстаграме попрощался Лионель Месси.

Как сообщает L'Equipe, форвард «Барселоны» 2 августа прошел медобследование в «ПСЖ».

Трансфер бразильца будет оформлен до конца недели.

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