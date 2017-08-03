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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «ПСЖ» с покупкой Неймара

Президент Франции поздравил «ПСЖ» с покупкой Неймара
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Переход бразильца станет национальным праздником.

«Это добавляет привлекательности нашей лиге. Да, это хорошая новость, поздравляю «ПСЖ», – цитирует Макрона ВВС.

  • «Барселона» на этой неделе официально объявила, что Неймар выразил желание уйти из команды.
  • Бразилец уже прошел медобследование в «ПСЖ». Сделка будет завершена до конца недели.
  • Все-все трансферные новости.

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