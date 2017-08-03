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AS: «Барселона» пообещала «Атлетико» не покупать Антуана Гризманна в условиях запрета на трансферы

AS: «Барселона» пообещала «Атлетико» не покупать Гризманна в условиях запрета на трансферы
Eurosport

24 мин. назад

Каталонцы не крысы.

Президент «Барсы» Хосеп Бартомеу и директор «Атлетико» Мигель Анхель Марин по телефону обсудили возможный трансфер Антуана Гризманна.

Бартомеу заметил, что каталонцы хотят приобрести француза, но не намерены вредить «Атлетико», который не может заявлять новых игроков в условиях трансферного бана. Стороны пришли к договоренности, что в летнее окно игрок не покинет Мадрид, сообщает AS.

Сообщается, что на покупку Гризманна рассчитывал новый главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде, которому импанирует игрок. «Барселона» рассматривает форварда в качестве одной из замен переходящему в «ПСЖ» Неймару.

  • В конце сезона-2016/17 Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до лета 2022 года.
  • Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 80 млн евро.
  • Трансферный бан «Атлетико» истекает зимой 2017 года.

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