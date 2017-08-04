Криштиану Роналду: «Cоветники сказали, что у меня нет проблем с налогами. Значит, их нет»

«Я все заплатил в 2014 году, но многого из этого не понимаю. Поэтому у меня есть советники. Если они говорят, что нет никаких проблем, то я думаю, что их действительно нет.

У меня лучшие советники, которые хорошо оплачиваются и качественно делают свою работу. Жорже Мендеш – знаток своего дела. Он умеет добиваться лучших контрактов для футболистов. Он крестный отец моих детей, человек, которому я доверяю больше всего», – цитирует Роналду A Bola.

Роналду в понедельник дал показания в суде первой инстанции города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму в 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы, в котором его подозревает прокуратура.

Португалец опроверг вынесенные ему обвинения.

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