Лишняя хромосома. Почему боссы «Барселоны» – клинические идиоты

В середине июля карта европейских медиа напоминала лицо человека, заболевшего акне, только вместо гнойных прыщей в спортивных разделах выскакивали инсайды про переход Неймара в «ПСЖ».

О понятии «эмбарго» все моментально забыли: фигуранты исторической сделки сами доставляли подробности журналистам, а те лишь подхватывали каждую новость и тут же публиковали, абсолютно не заботясь о репутации.

В какой-то момент стало ясно: у шейхов есть и деньги, и бешеное желание заполучить Неймара, поэтому трансфер абсолютно реален. Кажется, это понимали все, кроме руководителей «Барселоны».

Теперь цитаты топ-менеджеров стыдно печатать даже на туалетной бумаге. Например, спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес тотально профнепригоден – этот человек раньше всех заявил, что ни один клуб не заплатит за Нея 222 миллиона евро. «Он никуда не уйдет», – прочеканил Роберто и поставил на себе крест.

А вот реплика вице-президента «Барсы» Жорди Местре: «Неймар остается на 200%». После такого позорного прогноза нужно идти в отдел кадров и писать заявление. Кстати, в этом же кабинете ждут и президента «блауграны» Жозепа Бартомеу – он уверял, что бразильца невозможно выкупить, не нарушив правила финансового фэйр-плей. Филигранная тупость и наивность – как эти люди вообще дослужились до таких постов?

На самом деле, «Барселона» стала жертвой собственной философии. Команда с грохотом провалила сезон-2016/17, а ленивые боссы думали, что у этой катастрофы не будет последствий. Функционеры повели себя примерно так же, как спортсмен, которого поймали на допинге – до последнего играли в отрицание. Разве можно вот так взять и уйти из «Барсы»? Конечно, нет. Это же больше, чем клуб.

Оказалось, свалить все-таки можно, и в этом виновато только руководство.

Во-первых, у игроков прописаны абсурдные отступные. По данным Mirror, в контракте Вермалена указаны 80 млн евро, в договоре Суареса – 200 млн евро, а в соглашении у Месси – 300 млн евро. 222 миллионов Неймара органично вписываются в прайс, так что сведения, скорее всего, верные. Из этих сумм легко сделать два вывода: либо «Барса» втайне готова продавать лидеров, либо менеджеры правда думали, что никто не сбежит, и поэтому вообще не парились над одним из ключевых пунктов в контрактах. Для сравнения: Бэйл и Роналду в «Реале» имеют отступные в миллиард евро, а Дани Себальоса (20 лет, 0 матчей за «Мадрид») можно приобрести только за 500 миллионов. Именно так нужно удерживать игроков, если ты на них рассчитываешь.

Во-вторых, в последние годы «Барса» слишком трепетно относилась к запросам фронтменов. Представители Месси и Неймара откровенно разводили клуб на деньги, а менеджеры клуба позволяли доить бюджет. Есть вероятность, что уход бразильца связан как раз с новым контрактом Лео. Его улучшили месяц назад: Sunday Times пишет, что Месси дали 60 млн евро в год до вычета налогов. Разрыв между аргентинцем и бразильцем критически увеличился, и до Нея дошло: его всегда будут оценивать ниже, чем Лионеля. Значит, единственное решение – уйти.

У этого трансфера есть три последствия:

1. «Реал» порвет поникшую «Барсу» в Суперкубке;

2. В августе «блауграна» взорвется покупкой на 80-200 млн евро;

3. В Европе появилось ультрапринципиальное противостояние, основанное на кристаллизованной ненависти. Следующая встреча «Барселоны» и «ПСЖ» получится убийственно кровавой.

Но самое главное – будущее Лео Месси: теперь он совершенно точно доиграет на «Камп Ноу» до конца карьеры. Видимо, этого и добивались каталонские сенаторы.

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