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Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Хочу вернуться в Англию – там у меня никогда не было проблем»

Роналду: «Хочу вернуться в Англию – там у меня никогда не было проблем»
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Португалец сыт по горло испанскими налоговиками.

Криштиану, когда-то выступавший за «Манчестер Юнайтед», признался во время слушания дела в желании вернуться на Туманный Альбион.

«В Англии у меня никогда не было подобных проблем. Вот почему я хочу туда вернуться. Я всегда платил налоги, всегда. И в Англии, в Испании. Всегда платил.

Как вы знаете, я бы ничего не смог утаить. С моей стороны это было бы глупо. Я, как открытая книга. Вам даже делать ничего не нужно.

Просто наберите мое имя в Google, и вам вылезет все о Криштиану. Например, Forbes перечислил все мои источники дохода», – цитирует Роналду Goal.com.

  • Роналду обвиняется уклонении от уплаты налогов на сумму в 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы, в котором его подозревает испанская прокуратура.
  • Ранее с налоговыми проблемами в Испании столкнулись Лионель Месси, Неймар, Жозе Моуринью и другие.

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