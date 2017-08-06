Marca: «Барселона» не собирается платить «Сантосу» процент от продажи Неймара в «ПСЖ»

«Сантос» рассчитывает получить 5 процентов от продажи Неймара в «ПСЖ», – это 8,9 миллиона евро. Помимо этого, бразильский клуб должен получить 4,5 миллиона евро, так как «Барселона» не организовала два товарищеских матча с «Сантосом» с участием Неймара. Этот пункт был прописан в трансфере форварда в «Барсу».

Как утверждает Marca, «Барселона» не планирует выплачивать «Сантосу» 8,9 миллиона евро. В каталонском клубе считают: поскольку «ПСЖ» предоставил Неймару средства для выкупа контракта, а не заплатил сам, факта продажи футболиста не произошло.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Этот трансфер стал рекордным в истории футбола.

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