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Marca: «Барселона» не собирается платить «Сантосу» процент от продажи Неймара в «ПСЖ»

Marca: «Барселона» не собирается платить «Сантосу» процент от продажи Неймара
Eurosport

59 мин. назад

Каталонцы считают, что их обманули.

«Сантос» рассчитывает получить 5 процентов от продажи Неймара в «ПСЖ», – это 8,9 миллиона евро. Помимо этого, бразильский клуб должен получить 4,5 миллиона евро, так как «Барселона» не организовала два товарищеских матча с «Сантосом» с участием Неймара. Этот пункт был прописан в трансфере форварда в «Барсу».

Как утверждает Marca, «Барселона» не планирует выплачивать «Сантосу» 8,9 миллиона евро. В каталонском клубе считают: поскольку «ПСЖ» предоставил Неймару средства для выкупа контракта, а не заплатил сам, факта продажи футболиста не произошло.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
  • Этот трансфер стал рекордным в истории футбола.

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