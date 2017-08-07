Getty Images

Исследователи Испании признали Месси лучшим игроком в истории Ла Лиги, Роналду – только 17-й

Исследователи Испании признали Месси лучшим игроком в истории Ла Лиги, Роналду – только 17-й
Eurosport

1 час назад

Давно португальца так не оскорбляли.

Центр исследования истории и статистики испанского футбола (CIHEFE) определил лучшего футболиста за все 86 сезонов Ла Лиги. Во внимание принимались такие показатели, как игровые минуты, голы с игры, с 11-метровой отметки, автоголы и удаления.

Первое место оккупировал действующий лидер «Барселоны» Лионель Месси, набравший 545 очков. Второе место занял экс-капитан «Реала» Рауль (528), а замкнул тройку форвард «Барселоны» 1940-50-х Сесар Родригес (524).

Среди действующих футболистов в рейтинг попали извечный соперник Месси Криштиану Роналду, который с 415 баллами стал лишь 17-м, и форвард «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис.

  • Чемпионат Испании-2017/18 стартует 18 августа.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Вилья отгрузил трешку и выцарапал победу в дерби «Нью-Йорка»

03:12
Популярные видео
Голевая феерия, мяч в стиле Роббена и еще красота финала женского Евро
2 862 просмотров19 ч
Хитрый штрафной, который обеспечил Голландии первое золото женского Евро
2 477 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться