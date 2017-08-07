Eurosport
Журналист JagedumCAT Radio: «Манчестер Сити» контактирует с «Барселоной» по поводу Серхио Бускетса
Полузащитник интересен Пепу Гвардиоле.
Экс-тренер «Барселоны» хочет видеть Бускетса в Англии. «Манчестер Сити» обратился в испанский клуб с вопросами о возможной покупке полузащитника.
По некоторой информации, «горожане» готовы платить 29-летнему игроку 8,3 млн евро в год.
- В сентябре 2016-го Бускетс продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.
- Transfermarkt оценивает полузащитника в 60 млн евро.
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