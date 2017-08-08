Eurosport
Флорентино Перес: «Не продам Криштиану Роналду, даже если мне предложат золота с него весом»
Португалец бесценен.
Президент «Реала» ответил на вопрос о возможной продаже лидера.
«Продать Криштиану? Никогда. Даже если мне предложат золота с него весом. Только за великих игроков платят огромные суммы», – заявил Перес AS.
Летом Роналду намеревался покинуть Мадрид из-за проблем с налогами, но Перес уговорил португальца остаться.
- Позднее Криш намекнул, что не против вернуться в АПЛ.
- Transfermarkt оценивает 31-летнего Роналду в 100 млн евро.
- Португальский форвард – обладатель четырех «Золотых мячей».
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