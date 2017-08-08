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Флорентино Перес: «Не продам Криштиану Роналду, даже если мне предложат золота с него весом»

Перес: «Не продам Роналду, даже если мне предложат золота с него весом»
Eurosport

1 час назад

Португалец бесценен.

Президент «Реала» ответил на вопрос о возможной продаже лидера.

«Продать Криштиану? Никогда. Даже если мне предложат золота с него весом. Только за великих игроков платят огромные суммы», – заявил Перес AS.

Летом Роналду намеревался покинуть Мадрид из-за проблем с налогами, но Перес уговорил португальца остаться.

  • Позднее Криш намекнул, что не против вернуться в АПЛ.
  • Transfermarkt оценивает 31-летнего Роналду в 100 млн евро.
  • Португальский форвард – обладатель четырех «Золотых мячей».

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