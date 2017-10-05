Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста – о референдуме в Каталонии: «Мы заслуживаем жить в мире»

Капитан «Барселоны» поделился мнением о ситуации в Каталонии.

«Я никогда этого не делал и не буду публично оценивать такие сложные ситуации с такими разными чувствами, но то, что происходит сейчас – исключительный случай. Прежде, чем мы еще больше навредим друг другу, хочу сказать, что мне ясно одно: ответственные за это люди, вы должны услышать друг друга, построить диалог, обсудить все и принять взвешенное решение.

Сделайте это ради всех нас. Мы заслуживаем жить в мире», – рассказал Иньеста Marca.

Референдум о независимости прошел 1 октября, по предварительным результатам которого большинство жителей проголосовали за отделение региона.

В случае отделения Каталонии «Барселона» может перейти в английскую Премьер-лигу.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 7 победами в 7 матчах.

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