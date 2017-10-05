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Marca: защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустит не менее 2 месяцев из-за проблем с сердцем

Marca: Карвахаль пропустит не менее 2 месяцев из-за проблем с сердцем
Eurosport

Вчера в 21:36Обновлено Вчера в 21:46

На мадридцев обрушилась лавина из кадровых проблем.

Дани Карвахаль не поможет «Реалу» и сборной Испании в ближайшие два месяца.

У защитника диагностирована проблема с сердцем, которая случилась на фоне вируса. Осложнение вызвало у Дани проблемы с работой перикарда, сообщает Marca.

  • В лазарете «Реала» находятся партнеры Карвахаля по обороне Тео Эрнандес и Марсело.
  • В середине сентября 25-летний футболист продлил контракт с «Реалом» до 2022 года.
  • На счету Дани 11 матчей и 2 ассиста в сезоне-2017/18.

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