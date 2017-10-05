Getty Images
Marca: защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустит не менее 2 месяцев из-за проблем с сердцем
На мадридцев обрушилась лавина из кадровых проблем.
Дани Карвахаль не поможет «Реалу» и сборной Испании в ближайшие два месяца.
У защитника диагностирована проблема с сердцем, которая случилась на фоне вируса. Осложнение вызвало у Дани проблемы с работой перикарда, сообщает Marca.
- В лазарете «Реала» находятся партнеры Карвахаля по обороне Тео Эрнандес и Марсело.
- В середине сентября 25-летний футболист продлил контракт с «Реалом» до 2022 года.
- На счету Дани 11 матчей и 2 ассиста в сезоне-2017/18.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте