Eurosport

Андрес Иньеста продлил контракт с «Барселоной» до конца карьеры

Иньеста продлил контракт с «Барселоной» до конца карьеры
Eurosport

Вчера в 13:01Обновлено Вчера в 13:02

Полузащитник остается дома.

«Барселона» объявила о продлении контракта с капитаном Андресом Иньестой. Испанец проведет в Каталонии остаток карьеры.

Иньеста поставит подписть под новым соглашением 6 октября, после чего игрок и президент «Барсы» Хосеп Бартомеу проведут пресс-конференцию.

  • Контракт Иньесты с «Барселоной »заканчивался летом 2018 года.
  • Андрес выступает за «сине-гранатовых» с 2002 года.
  • На счету полузащитника 639 матчей и 55 голов за клуб.

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