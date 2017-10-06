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Лионель Месси откроет посвященный себе тематический парк в китайском Нанкине

Месси откроет посвященный себе тематический парк в китайском Нанкине
Eurosport

24 ч. назад

Торжественную ленточку перережут в 2020 году.

Нападающий «Барселоны» в 2020 году откроет тематический парк развлечений, посвященный самому себе. Месси вложит в реализацию проекта 170 млн евро.

«Это будет дань футболу, а не пространство для саморекламы. В Китае растет интерес к футболу, футбол поощряется властями. Нанкин – столица футбола. Мы реализуем масштабный проект, который в радиусе займет 80 тысяч квадратных метров. Мы ожидаем, что парк будут посещать 4-5 млн людей в год», – рассказал глава выставки Mediapro Дэвид Хирау Goal.

  • Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.
  • В сезоне-2017/18 на счету Лео 14 голов и 3 ассиста в 11 матчах.
  • Зарплата аргентинца в «Барсе» не менее 30 млн евро в год.

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