Лионель Месси откроет посвященный себе тематический парк в китайском Нанкине

Нападающий «Барселоны» в 2020 году откроет тематический парк развлечений, посвященный самому себе. Месси вложит в реализацию проекта 170 млн евро.

«Это будет дань футболу, а не пространство для саморекламы. В Китае растет интерес к футболу, футбол поощряется властями. Нанкин – столица футбола. Мы реализуем масштабный проект, который в радиусе займет 80 тысяч квадратных метров. Мы ожидаем, что парк будут посещать 4-5 млн людей в год», – рассказал глава выставки Mediapro Дэвид Хирау Goal.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.

В сезоне-2017/18 на счету Лео 14 голов и 3 ассиста в 11 матчах.

Зарплата аргентинца в «Барсе» не менее 30 млн евро в год.

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