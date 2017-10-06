Идеальное преступление. Продление контракта с Андресом Иньестой – самоубийство

У Иньесты идеальная карьера. Его ставят в пример юнцам из «Ла Масии» – равняйтесь на Андреса, он зажигал на поле и учился на одни пятерки, никогда не скандалил и выиграл кучу трофеев. В мае Иньесте исполнилось 33 года, через три недели «Барса» взяла Кубок Испании, сделав Андреса самым титулованным игроком в истории испанского футбола – на его счету 33 трофея. На один больше, чем у предыдущего рекордсмена Хави.

Пока Пике проклинают в Мадриде и других уголках Испании, Андреса встречают аплодисментами от Севильи до Мадрида – иначе и быть не может по отношению к игроку, который принес «Красной фурии» золото чемпионата мира. И так будет до конца карьеры, на безупречности которой Андрес зациклен. Он толерантно относится к судьям, расшаркивается перед соперниками, сторонится критики тренеров и сохраняет максимальный нейтралитет к резонансным событиям. В отличие от Хави и Стоичкова, Иньеста не поддержал и не раскритиковал референдум в Каталонии.

Андрес очень дорожит репутацией, чтобы проявить четкую позицию, поэтому заявил в твиттере: «Всем нам нужен диалог, пока мы не наделали еще больше вреда. Ответственные люди должны сесть за стол переговоров. Прошу вас, сделайте это для нас всех. Мы заслуживаем жить в мире». Очень похоже на заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича, который сыпал банальностями после очередной революции в его стране. «Остановитесь!» – слишком нейтральный призыв в такой ситуации.

Иньеста давно живет в параллельной реальности, в которой он по-прежнему таскает по пять соперников, режет защиту острее скальпеля и кладет мяч в угол с любого расстояния. В реальности все давно уже не так. В последний раз Андрес блистал три года назад, когда отвозил «Манчестер Сити», порвал итальянцев в товарищеской игре и феноменально сыграл в Класико на «Сантьяго Бернабеу», когда «Барса» вырвала победу со счетом 4:3. С тех пор – тупик.

Причин у спада несколько. Полузащитник выиграл все, кроме «Золотого мяча», утратил мотивацию и заявил в интервью Marca: «Главное – дорога, а не успех». Сильно отразилась на Андресе и потеря ребенка женой Анной Ортис на позднем сроке беременности. Нечто похожее Иньеста испытал в 2009-м, когда от сердечного приступа скончался капитан «Эспаньола» и его близкий друг Дани Харке.

Тогда Иньеста впал в глубокую депрессию, провалил несколько матчей и даже думал пропустить ЧМ-2010. «Это была не то чтобы депрессия, не то чтобы болезнь, а, скорее, постоянное беспокойство», – признался полузащитник в автобиографии «Художник». На протяжении двух месяцев Андрес посещал психолога, но по-настоящему его исцелил победный гол в финале, после которого он обнажил футболку с надписью «Дани Харке всегда с нами».

Главная причина стагнации Иньесты – возраст и травмы. В сезоне-2016/17 Андрес сыграл всего 13 матчей в основе в чемпионате Испании. За последние два года он заработал больше болячек, чем за предыдущий отрезок карьеры – микронадрыв подколенного сухожилия, разрыв малоберцовой коллатеральной связки, растяжение икроножной мышцы, надрыв задней поверхности бедра. Времени на восстановление необходимо все больше, форму набирать сложнее. Сказался и перевод Луисом Энрике полузащитника в опорную зону. До прихода Неймара испанец играл больше слева, а в центре ему приходится чаще отбирать мяч и больше бегать. С приходом Вальверде ничего не изменилось.

В последние годы Андрес редко играет полный матч. Если раньше случались проблески в его игре, то сегодня Иньеста превратился в совершенно заурядного игрока, но не признал очевидное. В 2015-м в похожей ситуации оказалась другая легенда – Хави. Луис Энрике честно признался, что видит на его позиции более быстрого Ракитича и усадил ветерана в запас. Хави мечтал об окончании карьеры в родном клубе не меньше Иньесты, но поступил в интересах команды и уехал в Катар. Весной неназванный китайский клуб предложил Иньесте зарплату 35 миллионов евро в год с бесподобным для его состояния бонусом – испанец мог не участвовать в выездных матчах. Андрес отказался.

Пренебрежение Иньестой статусом самого высокооплачиваемого футболиста мира выглядит благородно и патриотично по отношению к «Барселоне», но это только на первый взгляд. На самом деле это чистый эгоизм. Для обеспеченного Андреса первостепенно идеальное окончание карьеры – все остальное не имеет значения. Уход из «Барселоны» поставил бы под вопрос его участие в финальной части ЧМ-2018.

Уход из клуба не сделал бы Иньесту, который проводит 21-й сезон в «Барсе», менее легендарным – тот же Гвардиола заканчивал карьеру в Мексике. Ген перфекционизма не позволил Андресу проявить честность перед собой и клубом. Иньеста и дальше будет выползать на поле вместо того, чтобы махнуть к Хави в Катар или заняться любимым виноделием в Альбасете.

Руководство «Барселоны» создало опасный прецедент, продлив контракты с Месси и Иньестой до момента, пока они не скажут «хватит». Вместо того чтобы омолаживать команду, в Каталонии молятся на неизбежно стареющих идолов. Все может закончиться как в сказке «Золотая антилопа» – когда-нибудь золото превратится в черепки.

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