Экс-игрок «Реала» и «Челси» Рикарду Карвалью осужден на 7 месяцев за неуплату налогов

Бывший защитник «Челси», «Реала» и сборной Португалии Рикарду Карвалью приговорен к семи месяцам тюремного заключения и штрафу в 142,822 тысячи евро. Футболист был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на имиджевые права в период с 2011 по 2012 годы.

Прокуратура Испании требовала для Карвалью года заключения и штрафа в 300 тысяч евро, но суд принял во внимание признание вины футболистом и погашение долга в размере 545,981 тысячи евро, передает AS.

Карвалью трижды побеждал в Премьер-лиге с «Челси», стал чемпионом Испании-2011/12 с «Реалом». В составе сборной Португалии Рикарду взял золото Евро-2016.

С января 2017 Карвалью выступал за «Шанхай СИПГ».

В уклонении от уплаты налогов в период игры и работы в «Реале» подозреваются Жозе Моуринью, Криштиану Роналду, Лука Модрич, Марсело, Месут Озил, Пепе и Фабиу Коэнтрау.

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