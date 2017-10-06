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Cotilleo: Шакира съехала от защитника «Барселоны» Жерара Пике и живет в отдельном доме

Cotilleo: Шакира съехала от Пике и живет в отдельном доме
Eurosport

19 ч. назад

Черный период в жизни 30-летнего футболиста.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и поп-звезда Шакира расстались после семи лет отношений. Певица забрала вещи из дома футболиста и живет теперь отдельно.

Сообщения о разрыве звездной пары появились в первых числах октября в колумбийской прессе. Журналисты отмечали, что Жерар и Шакира не появлялись на публике вместе со свадьбы Лионеля Месси.

6 октября испанский сайт Cotilleo подтвердил новость, ссылаясь на источники, близкие к Шакире. Инициатива разрыва исходила от певицы. Точные причины расставания неизвестны. Сообщается лишь, что Шакира больше не может выносить сложившуюся в их семье ситуацию.

  • Шакира и Пике встречались с 2011 года. У пары родились сыновья Милан (4 года) и Саша (2 года).
  • У Шакиры и Пике общий день рождения (2 февраля), но певица на 10 лет старше.
  • Ранее из-за вопроса о независимости Каталонии Жерар окончательно разругался с Серхио Рамосом.

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