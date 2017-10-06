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Ян Облак провел больше сухих матчей в составе «Атлетико», чем пропустил голов
Это даже круче, чем космос.
Словенский голкипер Ян Облак демонстрирует умопомрачительную статистику в «Атлетико».
С момента перехода в мадридский клуб летом 2014 года словенец провел 86 матчей в Ла Лиге и 50 раз отстоял на ноль. На его счету больше сухих матчей, чем пропущенных мячей (49).
- В чемпионате Испании-2017/18 Облак провел 7 матчей (4 – сухих) и пропустил 4 гола.
- В последней игре словенец не пропустил от «Леганеса», но «Атлетико» это не помогло – 0:0.
- Контракт 24-летнего вратаря с «Атлетико» рассчитан до июня 2021 года.
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