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Ян Облак провел больше сухих матчей в составе «Атлетико», чем пропустил голов

Облак провел больше сухих матчей в составе «Атлетико», чем пропустил голов
Eurosport

19 ч. назад

Это даже круче, чем космос.

Словенский голкипер Ян Облак демонстрирует умопомрачительную статистику в «Атлетико».

С момента перехода в мадридский клуб летом 2014 года словенец провел 86 матчей в Ла Лиге и 50 раз отстоял на ноль. На его счету больше сухих матчей, чем пропущенных мячей (49).

  • В чемпионате Испании-2017/18 Облак провел 7 матчей (4 – сухих) и пропустил 4 гола.
  • В последней игре словенец не пропустил от «Леганеса», но «Атлетико» это не помогло – 0:0.
  • Контракт 24-летнего вратаря с «Атлетико» рассчитан до июня 2021 года.

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