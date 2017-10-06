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7 инстаграмов Шакиры, на которых она с какими-то мужиками, и среди них ни одного Жерара Пике

7 инстаграмов Шакиры, на которых она с какими-то мужиками, и среди них ни одного Пике
Eurosport

19 ч. назадОбновлено 17 ч. назад

Защитник «Барселоны» слишком давно не рисовался в инстаграме жены.

Последнее фото Шакиры с мужем появилось в ее инстаграме 1 июля. После этого там был кто угодно, но не защитник «Барселоны».

Шакира и мальчик, который выступит на открытии ЧМ-2018

Шакира и карпул караоке на испанском

Шакира и премьер-министр Канады

Шакира и какие-то люди в одеялах

Шакира и очень модный кумир молодежи

Шакира и тот же, но уже двигающий задом кумир молодежи

Шакира и лидер Coldplay Крис Мартин

  • Шакира и Пике встречались с 2011 года. У пары родились сыновья Милан (4 года) и Саша (2 года).
  • У Шакиры и Пике общий день рождения (2 февраля), но певица на 10 лет старше.
  • Ранее из-за вопроса о независимости Каталонии Жерар окончательно разругался с Серхио Рамосом.
  • В октябре появилась информация, что певица съехала от Жерара Пике и живет в отдельном доме.

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Инстаграм, которому не все равно, есть ли у них шанс или нет

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