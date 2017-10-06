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7 инстаграмов Шакиры, на которых она с какими-то мужиками, и среди них ни одного Жерара Пике
Защитник «Барселоны» слишком давно не рисовался в инстаграме жены.
Последнее фото Шакиры с мужем появилось в ее инстаграме 1 июля. После этого там был кто угодно, но не защитник «Барселоны».
Шакира и мальчик, который выступит на открытии ЧМ-2018
Шакира и карпул караоке на испанском
Шакира и премьер-министр Канады
Шакира и какие-то люди в одеялах
Шакира и очень модный кумир молодежи
Шакира и тот же, но уже двигающий задом кумир молодежи
Шакира и лидер Coldplay Крис Мартин
- Шакира и Пике встречались с 2011 года. У пары родились сыновья Милан (4 года) и Саша (2 года).
- У Шакиры и Пике общий день рождения (2 февраля), но певица на 10 лет старше.
- Ранее из-за вопроса о независимости Каталонии Жерар окончательно разругался с Серхио Рамосом.
- В октябре появилась информация, что певица съехала от Жерара Пике и живет в отдельном доме.
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Инстаграм, которому не все равно, есть ли у них шанс или нет
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