7 инстаграмов Шакиры, на которых она с какими-то мужиками, и среди них ни одного Жерара Пике

Последнее фото Шакиры с мужем появилось в ее инстаграме 1 июля. После этого там был кто угодно, но не защитник «Барселоны».

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Шакира и очень модный кумир молодежи

Шакира и тот же, но уже двигающий задом кумир молодежи

Шакира и лидер Coldplay Крис Мартин

Шакира и Пике встречались с 2011 года. У пары родились сыновья Милан (4 года) и Саша (2 года).

У Шакиры и Пике общий день рождения (2 февраля), но певица на 10 лет старше.

Ранее из-за вопроса о независимости Каталонии Жерар окончательно разругался с Серхио Рамосом.

В октябре появилась информация, что певица съехала от Жерара Пике и живет в отдельном доме.

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Инстаграм, которому не все равно, есть ли у них шанс или нет