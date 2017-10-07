Талисман. Почему пожизненный контракт Андреса Иньесты с каталонской «Барселоной» – это гениально

Андрес Иньеста – самый скучный персонаж в мире. Он не троллирует «Реал», не ругается с тренерами, не топит за отделение Каталонии и дает интервью, которые напоминают генератор мелатонина. Впрочем, иногда Андрес все же открывается журналистам: одна из бодрых бесед случилась осенью прошлого года, когда Иньесту выхватили парни из каталонского издания Mundo Deportivo.

«Если я почувствую, что уже не в состоянии помогать команде, приму соответствующее решение», – объявил Андрес. Эту фразу все слышали тысячи раз, но в исполнении Иньесты она все же приобрела очевидную важность: легендарный полузащитник лишний раз дал понять, что хочет остаться в «Барсе» навсегда, но ни за что не станет навязываться клубу ради нового контракта.

" Iniesta: "I will continue here until my body lets me" pic.twitter.com/zIwTBGyEDU — Messi World (@MessiWorId) October 6, 2017 "

«Устану – уйду», – так можно обрезать реплику Андреса. Уже тогда чувствовалось, что его не устраивает типичный ветеранский сценарий: сначала ты рвешь за родную команду, потом стареешь и болеешь, а затем трясешься над очередным годичным соглашением. Такой подход и правда трагичен. Проще свалить в Азию, Штаты или Австралию, чем терпеть ежегодные сокращения зарплаты и понимать, что однажды тебе объявят: «Старик, без обид, но тебе уже пора на диван».

Потребительское отношение клубов к подряхлевшим иконам реально убивает торжественность в момент завершения карьеры. Надо признать, что боль от ухода Лэмпарда и Джеррарда была не такой пронзительной, как если бы они остались в «Челси» и «Ливерпуле» до последней секунды. Такой же унылый исход ждет и Пирло с Хави: формально они еще где-то бегают, но фактически на них поставлен крест.

Иньеста мечтает о другом прощании, поэтому «Барса» нашла элегантное решение – впервые в истории «блауграны» игрок получил пожизненный контракт. Подробностей договора пока нигде нет, но, скорее всего, механизм таков: Андрес будет снимать зарплату каждый месяц до тех пор, пока чувствует силы оставаться в обойме. Каталонцы посчитали, что полузащитник достаточно адекватен для того, чтобы внаглую не сосать из клуба кэш. Это разумно – он точно не рвач.

" Официально: #Иньеста подписал с Барсой пожизненный контракт! Респект! 👏🏻🔴🔵💪 #Iniesta #FCBlive pic.twitter.com/m31qvFGE1O — fcbarca.live (@barcawathcer) October 6, 2017 "

Понятно, что «Барса» занялась филантропией: поздний Иньеста часто болеет, редко ассистирует и почти никогда не забивает – если убрать его имя из WhoScored и оставить только цифры, покажется, что человека пора выгонять из топ-клуба. Но профит от эксклюзивного контракта Андреса нужно искать не в продвинутой статистике, а гораздо глубже – в маркетинге и верности традициям.

Все помнят, что совсем недавно президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу попал под обстрел. Его уничтожали за побег Неймара и приводили в пример мадридские контракты (отступные по миллиарду), но он четко обозначил принципы: если футболист настроен уйти, его не будут держать в клубе насильно. Кейс Иньесты – обратная ситуация: если идол не расплескал мотивацию и не совсем проваливается по уровню, нет ни одного повода для изгнания. Андрес удовлетворяет обоим требованиям.

Уникальный договор с Иньестой – возможно, важнейший таймкод каталонского возрождения. Сезон, который начинался с протестов, избиений (от «Реала») и кампании против президента, постепенно вырулил на ту стадию, где уже можно заикаться о выздоровлении. «Мадрид» позади, в ЛЧ все прекрасно, Лео бьет рекорды, а теперь еще и обожаемый Андрес забетонировал вечное место в заявке.

" OFFICIAL: Andres Iniesta has signed a ‘lifetime contract’ with Barcelona, keeping him at the club for the rest of his career. pic.twitter.com/5LDibCuUIf — Squawka News (@SquawkaNews) October 6, 2017 "

«Барса» потратит на Иньесту еще несколько миллионов евро, но взамен получит грандреспект фанатов (им плевать на статистику – они помнят плюху в ворота «Челси»), спокойствие в раздевалке и плеймейкера, который все еще ориентирован на бесконечное величие. Тем, кто считает, что Андрес окончательно выдохся, стоит пересмотреть Класико от 3 декабря 2016 года: гений вышел на 59-й минуте, отдал две шедевральные передачи и в целом искрил каждым касанием.

С этим контрактом «Барселона» действительно не потеряет ничего, кроме денег, которых у нее навалом после продажи Неймара. Андрес не будет хныкать из-за твердой скамейки (как Тотти) и не наорет на юниоров из-за инстаграм-трансляций из раздевалки (как Де Росси) – это просто не в его стиле. Он выиграл все титулы в мире, но ведет себя застенчивее, чем Лукаку в урологическом кабинете – фактор характера тоже явно учитывался теми, кто принял решение о пожизненном контракте.

Когда придет время, честный и справедливый Иньеста сам объявит о том, что силы и здоровье истощились. Ему устроят роскошный тестимониал, на котором он, смущаясь, произнесет речь о любви к «Барсе», а потом покончит с футболом и останется только в подборках на YouTube.

Все это произойдет уже в ближайшие пару сезонов, поэтому не нужно выгонять Андреса заранее: лучше следите за каждым его пасом и осознавайте, что скоро магия исчезнет.

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