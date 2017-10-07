Getty Images
Ромарио: «Я лучше Лионеля Месси и Криштиану Роналду»
Легендарный бразилец напоминает о себе.
Экс-нападающий сборной Бразилии Ромарио снова сравнил себя с Месси и Роналду.
«Я опережаю Месси и Роналду по числу голов в два раза, хотя это правда, что наши характеристики отличаются.
Сегодня они лучшие, как и Неймар. Они выиграли множество титулов, но я без ложной скромности могу сказать, что вне зависимости от количества «Золотых мячей», я был лучше них», – заявил Ромарио GloboEsporte.
- По мнению Ромарио, за карьеру он забил 1003 гола.
- Бразилец завершил карьеру в 2009 году.
- Ромарио выступал за «Барселону», ПСВ, «Майами» и многочисленные бразильские клубы.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте