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Ромарио: «Я лучше Лионеля Месси и Криштиану Роналду»

Ромарио: «Я лучше Месси и Роналду»
Eurosport

2 ч. назад

Легендарный бразилец напоминает о себе.

Экс-нападающий сборной Бразилии Ромарио снова сравнил себя с Месси и Роналду.

«Я опережаю Месси и Роналду по числу голов в два раза, хотя это правда, что наши характеристики отличаются.

Сегодня они лучшие, как и Неймар. Они выиграли множество титулов, но я без ложной скромности могу сказать, что вне зависимости от количества «Золотых мячей», я был лучше них», – заявил Ромарио GloboEsporte.

  • По мнению Ромарио, за карьеру он забил 1003 гола.
  • Бразилец завершил карьеру в 2009 году.
  • Ромарио выступал за «Барселону», ПСВ, «Майами» и многочисленные бразильские клубы.

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