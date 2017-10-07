Защитник «Реала» Тео Эрнандес отметил 20-летие в компании двух карликов-полицейских

Французский защитник «Реала» устроил огненное празднование 20-летия. Футболист заказал торт с изображением себя в майке «Реала», а заодно позвал двух карликов.

Задержание Эрнандеса карликами в майках «Реала» и полицейских фуражках стало новым хитом в социальных сетях.

Эрнандес с 2007 года воспитывался в академии «Атлетико», выступал за вторую команду «индейцев».

В июле Тео перешел в «Реал» за 30 млн евро. На его счету 3 матча за «Королевский клуб».

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