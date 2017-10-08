Marca: Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

«Реал» договорился с капитаном команды Серхио Рамосом о новом соглашении. Договор будет рассчитан до июня 2021 года.

В отличие от 2015 года, когда Рамос чуть не покинул «Сантьяго Бернабеу», в этот раз стороны быстро пришли к согласию, передает Marca. Когда о сделке будет объявлено, неизвестно.

Рамос выступает за «Реал» с августа 2005 года. На его счету 533 матча и 69 голов за «Королевский клуб».

Этой осенью контракты с «Реалом» продлили Марсело, Карим Бензема, Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Марко Асенсио и Маркос Льоренте.

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