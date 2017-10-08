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AS: «Манчестер Сити» готов заплатить 400 миллионов евро за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси
Аргентинец может почти вдвое увеличить трансферный рекорд Неймара.
«Манчестер Сити» всерьез рассматривает возможность приобретения Лионеля. Ради аргентинца арабские владельцы «горожан» готовы раскошелиться на 400 млн евро.
По информации AS, представители «Ман Сити» поддерживаю контакт с окружением Лео и уже подготовили почву для его перехода.
- По словам президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, Месси подписал новый контракт с клубом, но официального подтверждения сделки пока не последовало.
- Действующее соглашение Лео с каталонцами действует до лета 2018 года.
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