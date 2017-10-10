Getty Images

Экс-защитник «Барселоны» Фабио Рошембак арестован за организацию петушиных боев

Экс-защитник «Барселоны» арестован за организацию петушиных боев
Eurosport

8 ч. назад

Курицы счастливы.

Бывший защитник «Барселоны» Фабио Рошембак заключен под стражу. Полиция Бразилии обвинила игрока в незаконной организации петушиных боев.

Рошембак и несколько его помощников были арестованы во время осуществления деятельности. Полицейские изъяли 89 боевых петухов, 24 тысячи евро, наркотики и дробовик.

  • Какое наказание грозит Рошембаку, неизвестно.
  • В 2011 году игрока уже арестовывали: в то время Фабио ужет разводил боевых петухов.
  • Рошембак завершил карьеру в 2013 году. В Европе защитник выступал за «Барселону», «Спортинг» и «Мидлсбро».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Очень жесткий завал на «Туре Турции». Один велогонщик исполнил сальтуху вперед прямо на велосипеде

00:23
Популярные видео
«Тампа» сдержала Овечкина, отыгралась с 1:3, а Куч забил красивейший гол с неудобной
2 506 просмотров16 ч
Тарасенко примерился, пристроился и пристрелил «Айлендерс» дублем
 783 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться