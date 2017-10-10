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Экс-защитник «Барселоны» Фабио Рошембак арестован за организацию петушиных боев
Курицы счастливы.
Бывший защитник «Барселоны» Фабио Рошембак заключен под стражу. Полиция Бразилии обвинила игрока в незаконной организации петушиных боев.
Рошембак и несколько его помощников были арестованы во время осуществления деятельности. Полицейские изъяли 89 боевых петухов, 24 тысячи евро, наркотики и дробовик.
- Какое наказание грозит Рошембаку, неизвестно.
- В 2011 году игрока уже арестовывали: в то время Фабио ужет разводил боевых петухов.
- Рошембак завершил карьеру в 2013 году. В Европе защитник выступал за «Барселону», «Спортинг» и «Мидлсбро».
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