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Гендиректор «Барселоны»: «Мы готовы купить Филиппе Коутиньо зимой»
В Ливерпуле раздался гром от массового и синхронного фейспалма.
Гендиректор «Барселоны» Оскар Грау заверил, что зимой каталонцы будут готовы к любым трансферным подвигам.
«Мы готовы купить зимой Коутиньо или любого другого футболиста по просьбе штаба. Но нам важно сохранять баланс. Поэтому если в команде будут покупки, то будут и продажи.
Нужно забыть о сумме, вырученной летом за Неймара летом. После выплаты налогов мы получили около 188 млн евро доходов, а чистыми в клубную козну поступили 144 млн евро», – цитирует Грау Goal.com.
- Летом «Ливерпуль» отверг несколько предложений «Барселоны» и проигнорировал запрос о трансфере самого Коутиньо.
- «Барселона» продала Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро, после чего купила за 105 млн евро Усмана Дембеле.
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