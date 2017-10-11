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Гендиректор «Барселоны»: «Мы готовы купить Филиппе Коутиньо зимой»

Гендиректор «Барселоны»: «Мы готовы купить Коутиньо зимой»
Eurosport

2 ч. назад

В Ливерпуле раздался гром от массового и синхронного фейспалма.

Гендиректор «Барселоны» Оскар Грау заверил, что зимой каталонцы будут готовы к любым трансферным подвигам.

«Мы готовы купить зимой Коутиньо или любого другого футболиста по просьбе штаба. Но нам важно сохранять баланс. Поэтому если в команде будут покупки, то будут и продажи.

Нужно забыть о сумме, вырученной летом за Неймара летом. После выплаты налогов мы получили около 188 млн евро доходов, а чистыми в клубную козну поступили 144 млн евро», – цитирует Грау Goal.com.

  • Летом «Ливерпуль» отверг несколько предложений «Барселоны» и проигнорировал запрос о трансфере самого Коутиньо.
  • «Барселона» продала Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро, после чего купила за 105 млн евро Усмана Дембеле.

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