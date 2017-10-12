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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду призвал фанатов стать донорами плазмы
Португалец использует славу в помощь нуждающимся.
Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию с призывом всех желающих стать донорами плазмы.
На снимке португалец держит пакет с собственной плазмой. В подписи Криш объяснил, почему нужно поступить так же, как и он.
«Мотивация. Я знаю, как сильно этот пакет плазмы поможет людям, которые в ней нуждаются. Делитесь фотографиями со своей плазмой и вдохновляйте других стать донорами», – написал Роналду.
- Криштиану Роналду в течение нескольких лет работает помогает организации BeThe1Donor.
- Португалец заявил, что сдает кровь два раза в год.
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