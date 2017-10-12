Нападающий «Реала» Криштиану Роналду призвал фанатов стать донорами плазмы

Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию с призывом всех желающих стать донорами плазмы.

На снимке португалец держит пакет с собственной плазмой. В подписи Криш объяснил, почему нужно поступить так же, как и он.

«Мотивация. Я знаю, как сильно этот пакет плазмы поможет людям, которые в ней нуждаются. Делитесь фотографиями со своей плазмой и вдохновляйте других стать донорами», – написал Роналду.

Криштиану Роналду в течение нескольких лет работает помогает организации BeThe1Donor.

Португалец заявил, что сдает кровь два раза в год.

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