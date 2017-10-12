Daily Mail: «Барселона» заплатит Лионелю Месси 90 миллионов евро за продление контракта

«Барселона» сделала еще один шаг в сторону продления контракта с Лионелем Месси. Каталонцы готовы платить аргентинцу примерно 555 тысяч евро в неделю.

При этом за одно только согласие на договор Месси получит 90 млн евро. Это будет самый большой бонус за продление контракта в истории футбола.

Ожидается, что договор будет подписан во время ноябрьского перерыва на матчи сборных. Чтобы выделить достаточно денег на новый контракт Лионеля, «Барселона» планирует продать права на название клубного стадиона «Камп Ноу», передает Daily Mail.

Месси стал вторым лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНМЕБОЛ. В решающей игре с Эквадором (3:1) он забил 3 мяча и принес Аргентине путевку на мундиаль.

В 11 матчах «Барселоны» в сезоне-2017/18 Лионель забил 14 голов.

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