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AS: Дани Карвахаль избавился от проблем с сердцем, но «Реал» не спешит с его возвращением

AS: Карвахаль избавился от проблем с сердцем, но «Реал» не спешит с его возвращением
Eurosport

31 мин. назад

Врачи не хотят рисковать.

Защитник «Реала» Дани Карвахаль успешно завершил курс лечения нестероидными противовоспалительными средствами. Проблемы с сердцем устранены, и футболист готов вернуться на поле.

В то же время врачи «Реала» сохраняют осторожность и пока не назначают вероятную дату возвращения Карвахаля. По оценкам экспертов, Дани потребуются минимум одна-две недели, прежде чем приступить к тренировкам, передает AS.

Твит

  • Карвахаль не тренировался с 30 сентября. Из-за вирусного заболевания у него возникли проблемы с работой перикарда.
  • Врачи опасались, что Дани потребуются 2 месяца на лечение.
  • Карвахаль провел 11 матчей в сезоне-2017/18.

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