AS: Дани Карвахаль избавился от проблем с сердцем, но «Реал» не спешит с его возвращением

Защитник «Реала» Дани Карвахаль успешно завершил курс лечения нестероидными противовоспалительными средствами. Проблемы с сердцем устранены, и футболист готов вернуться на поле.

В то же время врачи «Реала» сохраняют осторожность и пока не назначают вероятную дату возвращения Карвахаля. По оценкам экспертов, Дани потребуются минимум одна-две недели, прежде чем приступить к тренировкам, передает AS.

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Карвахаль не тренировался с 30 сентября. Из-за вирусного заболевания у него возникли проблемы с работой перикарда.

Врачи опасались, что Дани потребуются 2 месяца на лечение.

Карвахаль провел 11 матчей в сезоне-2017/18.

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