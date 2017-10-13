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Криштиану Роналду просто возмутил Марсело уничтожающим финтом против Борхи Майораля
Тренировки «Реала» вынуждают бразильца хвататься за лицо.
Криш наколол партнера во время обычной игры в квадрат. КриРо так ловно прокинул мяч между ног Майораля, что у Марсело случился легкий шок.
- Мужчины из «Реала» готовятся к матчу восьмого тура чемпионата Испании против «Хетафе».
- Встреча пройдет 14 октября в 17:15 (мск).
- Eurosport.ru обязательно проведет онлайн-трансляцию матча.
- А вот какую ставку можно сделать на эту игру.
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