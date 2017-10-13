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Криштиану Роналду просто возмутил Марсело уничтожающим финтом против Борхи Майораля

Роналду просто возмутил Марсело уничтожающим финтом против Майораля
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Тренировки «Реала» вынуждают бразильца хвататься за лицо.

Криш наколол партнера во время обычной игры в квадрат. КриРо так ловно прокинул мяч между ног Майораля, что у Марсело случился легкий шок.

  • Мужчины из «Реала» готовятся к матчу восьмого тура чемпионата Испании против «Хетафе».
  • Встреча пройдет 14 октября в 17:15 (мск).
  • Eurosport.ru обязательно проведет онлайн-трансляцию матча.
  • А вот какую ставку можно сделать на эту игру.

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