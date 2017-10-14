Спустил таланты. Почему Арда Туран – бездарнейший трансфер «Барселоны»

5 октября 2017 Арда Туран достал iPhone и выложил трогательный ролик. По сюжету полузащитник вышел из подтрибунного помещения к толпе детишек, которые скандировали его имя, а затем разрезал торт с числом 100.

Здоровенный пирог изготовили в честь юбилейного матча Арды за сборную Турции, а он сам написал в инстаграме, что счастлив носить эту футболку и чувствовать детскую любовь.

На следующий день турки жидко обделались: исландцы вынесли их 3:0 (игра проходила в Эскишехире), Турана заменили на 60-й минуте – чудовищный позор для человека, который тренируется в сине-гранатовой форме. Так жизнь наказала Арду за мягкотелость, жадность и трусость.

Он перешел в «Барсу» из «Атлетико», потому что устал от мадридской рациональности и вечных напрягов: чтобы стабильно держаться в топе, парням Симеоне приходится адски вкалывать и периодически врубать антифутбол с тестостероновым прессингом.

Туран явно мечтал о другом: классно зарабатывать и брать титулы, но рвать не задницу, а соперников, причем на минималках. Турок ждал, что попадет на курорт – и попал. Например, первые полгода он просто отдыхал, потому что не мог играть из-за трансферного бана каталонцев.

Предполагалось, что Арда заменит в «Барселоне» Хави (плеймейкер свинтил тем же летом 2015-го), но Туран на первой же пресс-конференции слился с челленджа и заявил, что стать такой же легендой невозможно.

Уже тогда боссам и фанатам «блауграны» стоило напрячься – каталонцы заплатили за бородача солидные 34 млн евро и имели полнейшее право ждать от него сверхзвуковых дальних ударов, вспарывающих пасов и ноотропных спичей в раздевалке. В конце концов, ему уже тогда было 28 лет: «Барса» подписывала Арду для старта, а не для мифических задач вроде глубины состава.

У Луиса Энрике Туран расцветал лишь в те моменты, когда выходил вместо Неймара – все остальное время турок либо нагревал кресла, либо генерировал унылую статистику. В его вкладке на WhoScored так и не появилось ни одного гипертрофированного показателя: он средне защищался, скучно пасовал и вяло атаковал. Два всплеска случились разве что на излете 2016-го: Арда сначала приговорил хет-триком «Боруссию» из Гладбаха, а потом проделал тот же фокус с «Эркулесом».

После этих голов хроника Турана в Википедии смотрится уже не так депрессивно, но турок быстро уснул – с 6 декабря 2016 года от него нет ассистов, с 26 января 2017 года – голов.

Чтобы понять, насколько плох Арда, нужно знать три факта:

1. Его номинальная трансферная стоимость скатилась с 35 миллионов евро (пик в «Атлетико») до 15 миллионов – больше чем в два раза. Дело, естественно, не только в возрасте: 15 млн кажутся даже завышенными, потому что Туран провафлил весь год – от полузащитника осталось только имя.

2. Эрнесто Вальверде сразу же сказал, что абсолютно не рассчитывает на Арду. В этом сезоне у турка две травмы (обе – несерьезные) и ноль появлений на поле в составе «Барсы».

3. Летом боссы «блауграны» предлагали Турана всем подряд, но получали отказы. Турка развернули «Интер», «Атлетико» (лично Симеоне) и «Арсенал» – там сказали, что Арда слишком дорогой. Единственный реальный вариант намечался с родным «Галатасараем», но Турана не устроил оклад, и он разыграл комедию абсурда, сказав, что его не сильно хотят видеть в Стамбуле. Этот жирный намек еще раз подтвердил: Арда удовлетворен ролью каталонского запасного.

У мужчины, подрывавшего чемпионскую раздевалку «Атлетико», не осталось ни мотивации, ни гордости. Его контракт с «Барсой» действует до 2020 года, поэтому Туран еще долго может снимать 100 тысяч евро в неделю и считать себя частью команды.

В 2017 году матчи Арды за сборную продемонстрировали: во-первых, плеймейкер тотально растренирован, во-вторых, у него слишком много лишней энергии. Например, в начале лета полузащитник зачем-то схватил за шею древнего журналиста (не понравился текст), а потом еще и объявил об отказе играть за Турцию.

Все это привело к грандиозному скандалу, смене тренера на финише отбора (Луческу вместо Терима) и катастрофическому четвертому месту в группе (ниже только Финляндия и Косово). Теперь Арду, которого раньше считали иконой, проклинают на родине: там он превратился в кого-то вроде Андрея Аршавина-2012.

Зимой «Барселона» попытается трудоустроить балласт, но похоже, что претендент остался только один – «Арсенал». При этом «канониры» однозначно потребуют дискаунта, и у каталонцев не останется выбора – лучше выручить хоть какие-то деньги, чем просто спускать кэш на бетонного резервиста.

Трансфер Турана в «блауграну» нужно признать провальным для всех. Клуб нелепо инвестировал кучу денег в человека с обложки GQ, не нашедшего стимулов стать суперзвездой, а игрок растратил главные годы карьеры на скамейку запасных и роль полузащитника второго плана.

Но самое печальное и обидное, что с «Барсой» Арда так и не выиграл ничего эксклюзивного: все трофеи у него уже были в «Атлетико», а до ЛЧ каталонцы не доползли.

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