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Штрафной, Месси, удар, штанга. Но все равно недурственно

Штрафной, Месси, удар, штанга. Но все равно недурственно
Eurosport

60 мин. назад

Лидер «Барселоны» неплохо крутанул в матче с «Атлетико», но так и не забил.

На 57-й минуте центральной встречи восьмого тура чемпионата Испании Лео упустил шанс сравнять счет. Причем сделать это красиво.

После тонкого удара лидера «блауграны» мяч угодил в штангу.

  • Встреча «Атлетико» – «Барселона» завершилась со счетом 1:1.
  • Месси не забил – это сделал Луис Суарес.

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