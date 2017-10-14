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Штрафной, Месси, удар, штанга. Но все равно недурственно
Лидер «Барселоны» неплохо крутанул в матче с «Атлетико», но так и не забил.
На 57-й минуте центральной встречи восьмого тура чемпионата Испании Лео упустил шанс сравнять счет. Причем сделать это красиво.
После тонкого удара лидера «блауграны» мяч угодил в штангу.
- Встреча «Атлетико» – «Барселона» завершилась со счетом 1:1.
- Месси не забил – это сделал Луис Суарес.
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