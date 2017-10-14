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Чей финт круче: натмег Антуана Гризманна на Жераре Пике или рулетка Диего Година против Лео Месси
Игроки «Атлетико» люто поиздевались над соперниками из Каталонии.
«Атлетико» и «Барселона» поделили очки в игре восьмого тура Ла Лиги – 1:1.
Помимо солидных голов, матч запомнился несколькими удивительными обводками: в первом тайме Гризманн издевательски бросил мяч между ног Пике, а во втором Годин крутанул мимо Месси.
- «Барселона» набрала 22 очка – отрыв от «Реала» составляет 5 баллов.
- У «Атлетико» 16 очков и третья позиция.
- «Барселона» потеряла первые очки в сезоне.
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