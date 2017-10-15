Лео – мель. Месси, Андрес Иньеста и еще три неудачника рубки «Атлетико» и «Барселоны»

Антуан Гризманн

Француз – главная звезда «Атлетико» и мощнейший движок в атаке «индейцев». Антуан противопоставляется Лео Месси в качестве хедлайнера и понимает это. Давление, которое ложится на лицо клуба в суперматчах удваивается, и только реальные лидеры его выдерживают: Озил исчезает, Погба прячется, Сеск растворяется. А вот ребята вроде Месси, Криша, Ибрагимовича и Санчеса потащат команду, даже если она состоит из мертвецов. От Гризманна ждут того же, но Антуан пока не тянет.

В матче против «Барселоны» француз вышел в паре с Анхелем Корреа и проиграл в продуктивности. Аргентинец завез голешник для Тер Штегена на 21-й минуте, воспользовавшись пасом Янника Феррейра-Карраско. А Грзиманн тонул в тени примерно с 10-й минуты и до конца бойни. На счету француза есть два удара в створ – плохой и хороший. Первый – выход один на один, который закончился нелепым парашютом в руки Тер Штегену, второй – удар в ближний угол, с которым тоже справился немец. Все это случилось до восьмой минуты. Он не отдавал острых передач, залезал в офсайд, совсем не участвовал в отборе. В итоге два удара на первых минутах так и остались единственным обозначением присутствия Гризманна на поле.

Андрес Иньеста

Великий Кулибин каталонских атак стареет очень быстро – если измерить градус его сутулости, то после матча будет чуть больше. «Барселона» предложила Андресу новый контракт, он его подписал – до конца карьеры. Но чем больше Иньеста проведет таких матчей, как с «Атлетико», тем скорее конец.

Некогда печатающий колючие пасы испанец резко сдал – за час игры с «индейцами» Андрес выдал всего одну обостряющую передачу. Пару раз ударил, один раз обвел соперника. Но все остальное время Андрес просто служил проводником мяча с фланга на фланг – у него 71 пас с точностью 84%. То есть испанец почти не рисковал, не изобретал, а просто подсовывал мяч партнерам. В конце концов вместо Иньесты вышел Деулофеу, и в игре ничего не изменилось без маэстро.

Нелсон Семеду

Португалец уже немолод – 23 года для футболиста это уже зрелость. Но и не стар – карьера защитников куда продолжительнее. Но в случае Семеду ожидания очень высокие: за него отдали 30 миллионов евро, плюс «Бенфика» получит по пять миллионов за каждые 50 матчей игрока, и Нелсон призван на замену Дани Алвесу, что само по себе пресс.

Но пока парень не сильно выделяется. По отборам (1,3 в среднем за матч) проигрывает Маскерано (2), Бускетсу (2), Умтити (1,7), Роберто ( 1,6), Диню (1,5), Альбе (1,4). По перехватам и выносам расстановка такая же. Может, он хорош в атаке? Нет: ни одного острого паса в сезоне, ноль кроссов, ноль разрезающий передач.

В матче против «Атлетико» правый фланг «Барсы» выглядел сиротливо до 60-й минуты. Как только вместо Нелсона Семеду вышел Серхи Роберто, дело пошло – в итоге испанец даже выдал спасительный ассист.

Хуанфран

Есть такие люди, которые создают ощущение, что вселенная замерла или замедлилась до минимума: эти люди не меняются внешне, работают на одном уровне годами, не совершают необдуманных действий и практически не дарят новостных поводов. Хуанфран как раз такой. Если бы защитник «Атлетико» был предметом, его можно было бы использовать в качестве тотема в фильме «Начало» – смотришь на него, и ощущение бренной реальности наваливается.

В матче против «Барселоны» неутомимый защитник делал все, что угодно: бодался с Альбой, бросался в подкаты на Суареса, гонял в атаку, даже штрафной заработал. Но единственное его действие – точнее, бездействие – перечеркнуло все остальное в матче. На 81-й минуте именно Хуанфран не накрыл Луиса Суареса, который замкнул кросс Серхи Роберто.

Лео Месси

В отличие от Гризманна аргентинец тащил «Барселону», но результат тот же. Лео пробил шесть раз – больше, чем весь «Атлетико» (5). Дважды попал в створ, пять раз накрутил соперников, даже перехватил мяч разочек – это редкость для Месси. А еще заработал три штрафных, два из которых могли стать победными. Но, к сожалению, сам Лео не перевел их в счет на табло.

В первом случае аргентинец роскошно брякнул в штангу – Облак не дотягивался, и попади мяч в ворота, был бы гол. Во втором случае Месси заработал штрафной на линии площади «Атлетико» уже в компенсированное время. Все мадридцы построились перед Лео рядком, будто на плацу. Идеальная позиция для мастера штрафных. Но Месси и второй стандарт слил – пустил мяч прямо в руки Яну Облаку. Сразу после этого судья просвистел конец матча – «Барселона» впервые за восемь туров потеряла очки, но не проиграла.

«Атлетико» – «Барселона» – 1:1

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