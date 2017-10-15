Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне: «Мы оборонялись не так, как умеем»

Симеоне выступление своей команды против каталонцев и поделился впечатлением от игры Сауля, забившего мяч в составе «Атлетико».

«Мы хорошо провели первый тайм, но уже с 60-й минуты соперник стал больше атаковать, ведь им нужно было отыгрываться. Наша команда неплохо играла в обороне, но не так, как умеет.

Сауль прогрессирует, это очень важный для нас игрок. Мы возлагаем на него большие надежды. Надеюсь, что он продолжит играть в том же духе, станет более зрелым, как игрок», – цитирует Симеоне Marca.

Игра между «Атлетико» и «Барселоной» завершилась со счетом 1:1.

«Барселона» лидирует в Примере с 22 очками в 8 турах, «Атлетико» идет третьим с 16 баллами.

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