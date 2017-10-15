Карим Бензема вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала»

Бензема отличился в матче восьмого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:1). Этот гол стал для француза 182-м за «Реал» во всех турнирах. По этому показателю он догнал Франсиско Хенто и вышел на седьмое место в списке бомбардиров за всю историю.

Шестую позицию занимает Уго Санчес, у которого 208 голов. Лидирует Криштиану Роналду, на счету которого 413 забитых мячей.

Бензема провел за «Реал» 372 матча.

Француз забил 123 гола в ла лиге, 39 – в Лиге чемпионов, 15 – в Кубке Испании, 3 – в клубном чемпионате мира, 2 – в Суперкубке Испании.

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