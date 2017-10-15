Жена Лионеля Месси из «Барселоны» объявила о том, что ждет третьего ребенка

Жена форварда «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Ракуццо подтвердила в инстаграме свою беременность. На фотографии футболист и двое его детей приложили руки к животу девушки.

«Семья из пяти», – написала Антонелла.

Девушка ждет третьего ребенка. У пары есть пятилетний сын Тьяго, а также двухлетний Матео. 30 июня 2017 года Лионель и Антонелла сыграли свадьбу в родном городе Росарио.

Месси в восьми матчах чемпионата Испании забил 11 мячей и сделал 3 ассиста.

После рождения третьего ребенка Месси догонит Криштиану Роналду по числу детей, но португалец в июле также объявил о беременности подруги.

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