Eurosport
Жена Лионеля Месси из «Барселоны» объявила о том, что ждет третьего ребенка
Возможная причина отличной игры аргентинца.
Жена форварда «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Ракуццо подтвердила в инстаграме свою беременность. На фотографии футболист и двое его детей приложили руки к животу девушки.
«Семья из пяти», – написала Антонелла.
Девушка ждет третьего ребенка. У пары есть пятилетний сын Тьяго, а также двухлетний Матео. 30 июня 2017 года Лионель и Антонелла сыграли свадьбу в родном городе Росарио.
- Месси в восьми матчах чемпионата Испании забил 11 мячей и сделал 3 ассиста.
- После рождения третьего ребенка Месси догонит Криштиану Роналду по числу детей, но португалец в июле также объявил о беременности подруги.
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